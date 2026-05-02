AlbinoLeffe parola a Obbedio | Stagione positiva avanti con Lopez

L'AlbinoLeffe conclude la stagione di Serie C 202526 con una sconfitta di misura contro l’Alcione Milano a Sesto San Giovanni. Nonostante il risultato finale, il direttore sportivo ha sottolineato come la stagione sia stata positiva e ha annunciato che si continuerà con il tecnico Lopez. La squadra ha mostrato segnali di crescita durante tutto il campionato, confermando la validità del lavoro svolto.

L’analisi del direttore sportivo seriano: “Un’annata appesantita dai tanti infortuni, ma abbiamo centrato l’obiettivo valorizzando i giovani e rispettando la filosofia della società” Un ko evidentemente doloroso, che impedisce alla formazione bergamasca di bissare l’approdo ai playoff dell’anno precedente, proprio quando il traguardo sembrava ormai ad un passo. Ma come detto, siamo nel campo dei dettagli e nella fattispecie di quelli che non vanno a cancellare quanto di buono è stato costruito lungo il percorso. Dopo una cavalcata di 38 giornate, la squadra allenata da Giovanni Lopez ha chiuso le operazioni con un bottino complessivo di 50 punti, frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, valsi l’undicesimo posto finale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Girone A: i segreti dei bresciani dopo la stagione positiva. Ospitaletto: "Avanti con la stessa filosofia»Il direttore sportivo Paolo Musso spiega il piccolo, grande segreto dell’Ospitaletto, dato da molti tra le retrocesse all’inizio della stagione e... Cremonese Juve Primavera 0-1 LIVE: subito Lopez, bianconeri avanti!di Marco BaridonCremonese Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di campionato... Una raccolta di contenuti Si parla di: AlbinoLeffe, parola a Obbedio: Stagione positiva, avanti con Lopez. AlbinoLeffe, parola a Obbedio: Stagione positiva, avanti con LopezL'analisi del direttore sportivo seriano: Un'annata appesantita dai tanti infortuni, ma abbiamo centrato l'obiettivo valorizzando i giovani e rispettando la filosofia della società ... bergamonews.it AlbinoLeffe, Obbedio: Soddisfatti ma non appagati. Vorremmo matematicamente i playoffUn momento decisamente complicato quello che sta vivendo il calcio italiano, e che vede nell'AlbinoLeffe un po' una mosca bianca rispetto alla tendenza generale: investimenti concreti in strutture e ... m.tuttomercatoweb.com