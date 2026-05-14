Tre anni dopo l' alluvione | si presenta il film documentario di Giovanni Raggi

A tre anni dall’alluvione che ha interessato Forlì e altre zone della Romagna, viene presentato un film documentario diretto da Giovanni Raggi. Il film combina testi, immagini, musiche e interviste per ricostruire quei momenti di emergenza e i loro effetti sulla comunità. La pellicola intende offrire una testimonianza visiva e sonora di quegli eventi, senza aggiungere commenti o valutazioni personali. La presentazione si inserisce come un’occasione per ricordare e riflettere su quanto accaduto.

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