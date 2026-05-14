Tre anni dopo l' alluvione | si presenta il film documentario di Giovanni Raggi
A tre anni dall’alluvione che ha interessato Forlì e altre zone della Romagna, viene presentato un film documentario diretto da Giovanni Raggi. Il film combina testi, immagini, musiche e interviste per ricostruire quei momenti di emergenza e i loro effetti sulla comunità. La pellicola intende offrire una testimonianza visiva e sonora di quegli eventi, senza aggiungere commenti o valutazioni personali. La presentazione si inserisce come un’occasione per ricordare e riflettere su quanto accaduto.
A tre anni dalla devastante alluvione che ha colpito Forlì ed altri territori romagnoli viene presentato un film per la regia del cineasta Giovanni Raggi che offre un potente contributo con testi, immagini, musiche e interviste a commento e poetica rievocazione di quei drammatici eventi.L'opera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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