Nella mattina del 28 aprile, si sono verificati blocchi totali sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con code sulla Pontina e sull'Aurelia. Diversi incidenti sono stati registrati sulla Cassia bis e sull'Aurelia, mentre traffico intenso si è concentrato sui nodi urbani tra Prenestina e Tiburtina a causa di cantieri e sinistri. La viabilità della capitale ha subito pesanti rallentamenti e congestioni in vari punti della rete stradale.

? Cosa sapere Blocchi sul GRA e incidenti su Cassia bis e Aurelia nella mattina del 28 aprile.. Congestione diffusa su Pontina e nodi urbani tra Prenestina e Tiburtina per cantieri e sinistri.. Tra martedì 28 aprile 2026 e le prime ore del mattino, il Grande Raccordo Anulare di Roma affronta una serie di criticità che impattano pesantemente sulla viabilità regionale. Le segnalazioni di Astral infomobilità evidenziano rallentamenti significativi su diversi nodi strategici, con blocchi parziali tra la Casilina e l’Ardeatina nella carreggiata interna e code sulla parte esterna tra le uscite di Prenestina e Tiburtina. Blocchi e cantieri sulle arterie verso l’esterno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità Roma: blocco totale sul GRA e code su Pontina e Aurelia

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