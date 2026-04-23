Il fotovoltaico a Casciana Terme La denuncia | Abbattuti oltre 120 alberi

Nelle ultime settimane a Casciana Terme sono stati abbattuti oltre 120 alberi, tra cui settanta olivi secolari, quaranta pini con tronchi di oltre ottanta centimetri di diametro e quindici querce di uguale età. La denuncia riguarda principalmente il taglio di questi alberi lungo un'area in cui si sta realizzando un impianto fotovoltaico. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e gli attivisti locali.

Casciana Lari-Ponsacco, 23 aprile 2026 – “Settanta olivi secolari, 40 pini con tronco di diametro maggiore di ottanta centimetri e 15 querce secolari, anche queste con tronco di diametro maggiore di ottanta centimetri abbattuti nelle scorse settimane ai Poggini”. Lo denuncia Antonio Piro, rappresentante di “ No Valdera avvelenata ”, associazione che si interessa di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema urbano e rurale. La zona è quella al centro della cronaca da settimana per il progetto privato di installazione di un impianto fotovoltaico da 14 ettari. https:www.lanazione.itcronacaio-tra-i-miei-cavalli-e-lalba-ho-lasciato-tutto-per-il-ranch-altro-che-ufficio-il-sogno-realizzato-di-sara-iqmpi7t1 “Gli alberi – spiega Piro – apparivano sani e non presentavano segni di pericolo per la pubblica incolumità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il fotovoltaico a Casciana Terme. La denuncia: “Abbattuti oltre 120 alberi” Notizie correlate San Giuliano Terme: nuovi lecci prenderanno il posto degli 11 alberi abbattuti nel Parco della RimembranzaL'intervento è stato disposto dopo la relazione della facoltà di Agraria dell'Ateneo, che ne ha suggerito la soppressione in tempi rapidi per il... Vibo Valentia, 34 alberi abbattuti in 3 mesi: Italia Nostra denuncia gestione opaca e contestazioni sulla sicurezza.Vibo Valentia è al centro di una polemica per l'abbattimento di 34 alberi secolari in soli tre mesi, tra cui un iconico cedro in piazza Municipio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il fotovoltaico a Casciana Terme. La denuncia: Abbattuti oltre 120 alberi; Valdera, un comitato contro il parco fotovoltaico; Il Comitato per i Poggini allerta i cittadini. Il fotovoltaico a Casciana Terme. La denuncia: Abbattuti oltre 120 alberiCasciana Lari-Ponsacco, 23 aprile 2026 – Settanta olivi secolari, 40 pini con tronco di diametro maggiore di ottanta centimetri e 15 querce secolari, anche queste con tronco di diametro maggiore di ... lanazione.it TGR Rai Toscana. . Nella giornata mondiale della terra, continua la protesta per il maxi impianto fotovoltaico che i comitati dei cittadini dicono: rischia di cancellare un'oasi naturalistica di grande pregio fra Ponsacco Casciana Terme e Lari. Cristina Benedetti - facebook.com facebook