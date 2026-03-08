abbattuti olivi secolari legambiente non ci sta e presenta un esposto

A Pistoia, sul pendio sud del colle di Sant’Andrea in località Gugliano, sono stati abbattuti diversi olivi secolari. Legambiente Pistoia ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare l’operazione. La decisione di rimuovere gli alberi è stata contestata dall’associazione, che si oppone all’azione e ha deciso di intervenire legalmente.

Pistoia, 8 marzo 2026 – Un abbattimento sistematico di olivi secolari sul pendio sud del colle di Sant’Andrea, in località Gugliano, ha spinto Legambiente Pistoia a presentare un esposto alla Procura della Repubblica. A firmarlo è il presidente del circolo, Antonio Sessa, che chiede alla magistratura di verificare la legittimità degli interventi in corso su un’area ritenuta fragile dal punto di vista idrogeologico. Secondo quanto riportato nell’esposto, dall’autunno scorso sul versante sarebbero già state abbattute circa 400 piante di olivo, appartenenti alle varietà toscane tradizionali. Un patrimonio che Legambiente definisce “straordinario” sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

