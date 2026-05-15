Alberi abbattuti per le giostre della Fiera di San Giorgio | il Pd interroga il sindaco

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Fiera di San Giorgio, le tradizionali giostre sono state trasferite nell’area tra via Verga e via Bardellini, a causa di lavori in corso nei Bagni Ducali. Questa modifica ha comportato l’abbattimento di alcuni alberi in quella zona. La decisione ha sollevato interrogativi da parte del Partito Democratico, che ha inviato una richiesta di chiarimenti al sindaco. La nuova collocazione delle attrazioni si è resa necessaria per l’allestimento temporaneo, ma ha suscitato discussioni tra i residenti del quartiere.

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Quest’anno, per la Fiera di San Giorgio, le tradizionali giostre, da tempo collocate nell’area del Montagnone, sono state spostate a causa dei lavori in corso nella zona dei Bagni Ducali sul terreno compreso tra via Verga e via Bardellini, in un quartiere molto popolato.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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