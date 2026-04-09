Fiera di San Ciriaco 2026 giochi e giostre saranno in piazza Pertini

La Giunta comunale di Ancona ha dato il via libera all’installazione di giochi e giostre in piazza Pertini durante la Fiera di San Ciriaco, che si svolgerà dal 26 aprile al 4 maggio 2026. La decisione riguarda l’allestimento di varie attrazioni per tutta la durata dell’evento, confermando l’impegno dell’amministrazione a garantire intrattenimento e divertimento per i visitatori.

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco, con un programma che si estende dal 26 aprile al 4 maggio 2026.Diciotto installazioni tra grandi, medie e piccole animeranno l'intera piazza. "Leggi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Temi più discussi: Fiera di San Ciriaco: piazza Pertini si prepara ad accogliere le giostre; Bus navetta e ascensore del Passetto: l’impegno dell’amministrazione con 150mila euro; Fiera dell’Annunziata 2026: torna l’appuntamento ciriacese; Attrazioni e giochi in piazza Pertini per la Fiera di San Ciriaco.

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