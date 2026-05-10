Il Partito Democratico di Muggiò ha presentato un'interrogazione al sindaco per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti legati all'ex assessore alle aziende controllate dal Comune. In particolare, si vogliono approfondire i rapporti professionali tra l'ex assessore e le aziende coinvolte, oltre a verificare come siano stati gestiti eventuali conflitti di interesse tra il ruolo pubblico e le attività private. La questione riguarda anche le modalità di controllo e supervisione sui soggetti coinvolti.

? Punti chiave Quali legami professionali uniscono l'ex assessore alle aziende controllate?. Come sono stati gestiti i conflitti di interesse tra pubblico e privato?. Chi sapeva delle irregolarità prima delle dimissioni di Dario Stella?. Perché il sindaco ha deciso di assumere direttamente le deleghe critiche?.? In Breve Riccardo Sala chiede trasparenza su legami tra Stella e aziende controllate.. Messina assume temporaneamente deleghe a polizia locale, cultura, sport e protezione civile.. Il PD indaga sulla completezza delle informazioni fornite in Consiglio comunale.. Dubbi su possibili conflitti d'interesse tra funzioni pubbliche e rapporti privati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muggiò, il PD interroga il sindaco: dubbi su Stella e i controlli

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