L' Orchestra a plettro Città di Arezzo sul palco della rassegna ToscanaInFolk a Tortaia

L'Orchestra a Plettro Città di Arezzo si esibirà sul palco di Tortaia per l'ultimo concerto della terza edizione di ToscanaInFolk. La rassegna, dedicata alla musica folk, si conclude con questa performance, portando sul palco un ensemble noto nel panorama locale. La serata rappresenta la chiusura ufficiale di questa edizione, con l'orchestra pronta a presentare il proprio repertorio davanti al pubblico presente.

Con il concerto dell’Orchestra a Plettro Città di Arezzo si conclude la terza edizione di ToscanaInFolk a Tortaia. La rassegna, organizzata dal Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo e diretta da Silvio Trotta, ha portato sul palco un interessante percorso di musica etnica che ha.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Notizie correlate

Sonidumbra in concerto per ToscanaInFolk a TortaiaArezzo, 8 aprile 2026 – Al Centro Aggregazione Sociale Tortaia venerdì 10 aprile alle ore 21:00 torna la rassegna ToscanaInFolk a Tortaia con...

Sonidumbra in concerto "Voci Umbre" | ToscanaInFolk a TortaiaIl quarto appuntamento della rassegna ToscanaInFolk a Tortaia organizzata dal Centro di Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo e diretta da Silvio...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Le sagre, l'antiquariato e i bozzetti per la Lancia d'Oro: gli eventi del fine settimana; A tutto teatro . Torna la Lotteria degli stereotipi; Nuova tappa per il Balkan Tour con Floramo e l'Orchestra a plettro Tita Marzuttini, 5 maggio 2026.

L'orchestra Oida a Destinazione PaceLa grande festa finale di YouTopic Fest con Jovanotti, Amara, Caccamo ... msn.com

I biancorossi passano al "Città di Arezzo" Il racconto del match di Supercoppa facebook