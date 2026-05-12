Domenica 17 maggio Arezzo Nascosta apre al Palazzo Vescovile con la Vox Cordis

Domenica 17 maggio si svolgerà la quarta edizione di “Arezzo Nascosta” presso il Palazzo Vescovile. L’evento, organizzato in città, prevede l’apertura di spazi storici e visite guidate. La manifestazione durerà tutto il giorno e coinvolgerà diverse associazioni locali. Tra le iniziative principali ci saranno anche esibizioni musicali e incontri culturali dedicati alla storia e alle tradizioni della zona.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Si apre domenica 17 maggio la quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in luoghi insoliti della città e della provincia, trasformando spazi storici, giardini segreti e musei in palcoscenici per la musica corale e da camera. Il primo appuntamento sarà nella monumentale Sala di Giustizia del Palazzo Vescovile di Arezzo, affrescata da Teofilo Torri intorno al 1608, con il concerto “Amor Verace” dell’Insieme Vocale Vox Cordis, diretto dal maestro Lorenzo Donati. L’appuntamento è patrocinato dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e prevede alle 15 una visita guidata alla Sala di Giustizia, alla scoperta del ciclo pittorico dedicato ai sette vizi capitali e alle scene dell’Antico Testamento, seguita alle 16 dal concerto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 17 maggio “Arezzo Nascosta” apre al Palazzo Vescovile con la Vox Cordis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brescia: il 25 marzo si apre il Palazzo VescovileUna porta si aprirà il 25 marzo 2026 a Brescia, offrendo accesso esclusivo al Palazzo Vescovile. Palazzo Marino apre ogni prima domenica del mese: la casa dei milanesi entra nel circuito “Domenica al museo”C’è un palazzo nel cuore di Milano che custodisce, tra le sue pietre cinquecentesche, storie d’amore e di potere, leggende di monache e di banchieri,... Si parla di: Arezzo nascosta, Oida porta la musica in luoghi inediti della città; OIDA porta la musica dove un ci passa manco Google Maps: concerti tra palazzi, giardini segreti e fiaschi boni.