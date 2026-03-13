Nuova guida per il Food&Beverage di Ieg | incarico a Ilaria Cicero

Ieg ha affidato a Ilaria Cicero la guida del settore Food&Beverage, dedicato allo sviluppo sia in Italia che all’estero. La nomina mira a rafforzare l’attenzione dell’azienda verso questa area strategica del suo business, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di crescita e consolidare la presenza sui mercati internazionali. La scelta evidenzia la volontà di puntare su una figura di grande esperienza nel settore.

Ieg punta su una professionalità di spicco per lo sviluppo italiano e internazionale di un’area centrale del suo business, quella del food&beverage. Ilaria Cicero è il nuovo global exhibition director della divisione Food&Beverage di Ieg che ricomprende il grande Sigep World - che valorizza nel mondo le eccellenze della gelateria, pasticceria panificazione artigianali, pizza e caffè -, Beer&Food Attraction, Bbtech Expo, Mixology Attraction e le manifestazioni estere collegate al food, in Asia e negli Stati Uniti. Già Chief Executive Officer di Ieg Asia a Singapore, laureata in Giurisprudenza, Ilaria Cicero ha conseguito un Ph.D. in diritto comunitario europeo, un LL. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Beer Attraction 2026 Rimini: food & beverage cocktail vincenteDal 15 al 17 febbraio 2026 Rimini torna a essere la capitale italiana del gusto professionale con Beer&Food Attraction 2026. Tawadrous Sameh è il nuovo Food & Beverage Manager del Relais Almaranto, con Adagio e AnimaCALAMANDRANA (AT) – Il Relais Almaranto inaugura una nuova fase del proprio percorso gastronomico con l’arrivo di Tawadrous Sameh come nuovo Food &... Una raccolta di contenuti su Nuova guida per il Food amp Beverage di... Argomenti discussi: Beer&Food Attraction 2026: le interviste ai protagonisti della birra by Beverfood.com. IEG Rimini: Ilaria Cicero nominata Global Exhibition Director Foo&BeverageIlaria Cicero è il nuovo global exhibition director della Divisione Food&Beverage di IEG Rimini. La nuova direttrice guiderà il grande SIGEP World – che valorizza nel mondo le eccellenze della ... chiamamicitta.it Carniello (Ieg): La mixology traina il beverageDopo aver archiviato con successo l’edizione di quest’anno di Sigep World (16-20 gennaio), Italian Exhibition Group (Ieg) torna ad occuparsi del settore food&beverage con Beer&Food Attraction, ... repubblica.it