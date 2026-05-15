Al via la mostra Confine di carta | arte storica e contemporanea a San Vito al Tagliamento

Apre sabato 16 maggio alle ore 18 all'Antico Ospedale dei Battuti di San Vito al Tagliamento la mostra "Confine di carta – Artisti storici per visioni contemporanee", nuova tappa della rassegna di arte contemporanea BorderlandOrizzonti giunta quest'anno alla sua ventesima edizione. L'esposizione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS - Fotografía documental - Gladys Alvarado

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