Loredana Berté la stella della musica italiana in concerto a San Vito al Tagliamento

Loredana Bertè si esibirà in concerto a San Vito al Tagliamento, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 50 anni di carriera. La cantante italiana, nota per il suo stile unico e la voce potente, porta sul palco il suo repertorio di successi. L’evento si inserisce tra le celebrazioni dedicate a questa lunga carriera, che ha attraversato mezzo secolo di musica e spettacolo. La data dell’appuntamento è stata annunciata ufficialmente.

Continuano i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Loredana Bertè, autentica leggenda vivente della musica italiana. Dopo il successo del tour “50 da Ribelle”, l’artista calabrese ufficializza oggi il suo atteso ritorno in Friuli Venezia Giulia. Con l’unica data regionale di “Ancora Ribelle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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