Libri e musica per un mese d' incontri all' Arci Cral di San Vito al Tagliamento
L’Arci Cral di San Vito al Tagliamento organizza un mese di maggio dedicato alla cultura e alla musica dal vivo, con tre eventi programmati. Durante questi incontri, saranno presenti autori, musicisti e vari progetti artistici che si susseguiranno nel circolo. L’obiettivo è offrire occasioni di confronto e di confronto tra il pubblico e gli artisti, creando un calendario di appuntamenti che coinvolge diversi generi e proposte culturali.
L’Arci Cral di San Vito al Tagliamento presenta un mese di maggio all’insegna della cultura, della musica dal vivo e del confronto, con tre appuntamenti che porteranno al circolo autori, musicisti e progetti artistici diversi ma accomunati dalla volontà di creare momenti di incontro e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Si parla di: Maggio all’Arci Cral di San Vito al Tagliamento.
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