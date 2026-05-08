Libri e musica per un mese d' incontri all' Arci Cral di San Vito al Tagliamento

L’Arci Cral di San Vito al Tagliamento organizza un mese di maggio dedicato alla cultura e alla musica dal vivo, con tre eventi programmati. Durante questi incontri, saranno presenti autori, musicisti e vari progetti artistici che si susseguiranno nel circolo. L’obiettivo è offrire occasioni di confronto e di confronto tra il pubblico e gli artisti, creando un calendario di appuntamenti che coinvolge diversi generi e proposte culturali.

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L’Arci Cral di San Vito al Tagliamento presenta un mese di maggio all’insegna della cultura, della musica dal vivo e del confronto, con tre appuntamenti che porteranno al circolo autori, musicisti e progetti artistici diversi ma accomunati dalla volontà di creare momenti di incontro e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Loredana Berté, la stella della musica italiana in concerto a San Vito al TagliamentoContinuano i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Loredana Bertè, autentica leggenda vivente della musica italiana. LOREDANA BERTE’ in concerto a San Vito al Tagliamento il 12 agostoContinuano i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Loredana Bertè, autentica leggenda vivente della musica italiana. Una raccolta di contenuti Si parla di: Maggio all’Arci Cral di San Vito al Tagliamento. Musica, libri e cinema: due rassegne ArciMusica, arte, cinema e teatro animeranno Bologna per tutta l’estate, con due rassegne che trasformeranno la città in un grande spazio culturale condiviso: Montagnola Republic, nel cuore dello storico ... ilrestodelcarlino.it Al circolo Arci festa del riuso di libri e giochiFesta del riuso del libro e del gioco. L’iniziativa è in programma domani, dalle 10 alle 12,30, alla casa del popolo di Castelfranco. L’appuntamento è stato pensato per realizzare la ... lanazione.it