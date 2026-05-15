Al via il trasferimento di alcuni uffici del Comune di Ortona nella sede di via Tripoli

Da sabato 16 maggio, alcuni uffici del Comune di Ortona saranno spostati nella sede di via Tripoli, all’interno dei locali del Tribunale. L’operazione prevede il trasferimento di determinate divisioni amministrative e servizi comunali, con l’obiettivo di riunire le funzioni in un’unica sede. Il trasferimento si svolgerà nelle giornate successive e coinvolgerà gli uffici che si trovano attualmente in altre sedi comunali. La nuova sistemazione entrerà in vigore subito dopo l’ultimazione delle operazioni di spostamento.

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