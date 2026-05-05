Di Pillo Pettinari sindaco | Presentata la mozione anti degrado e contro il vandalismo

Il capogruppo comunale della lista Pettinari sindaco ha presentato una mozione che riguarda un piano straordinario per la tutela del decoro urbano. La proposta prevede interventi per la prevenzione e la rimozione rapida di atti vandalici, oltre all’attivazione di strumenti di collaborazione con la cittadinanza. La mozione si rivolge alla necessità di contrastare il degrado e preservare l’aspetto delle aree pubbliche.

Il capogruppo comunale della lista Pettinari sindaco Massimiliano Di Pillo ha depositato una mozione riguardante un piano straordinario per la tutela del decoro urbano, alla prevenzione e rimozione rapida dei tag vandalici e all’avvio di strumenti strutturati di collaborazione civica attraverso i.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabili; Pescara/emergenza pesca. Pettinari: Chiediamo con forza un intervento immediato; La denuncia del Pd di Porta Nuova: Degrado nel parco davanti ai teatri D'Annunzio e Flaiano; Il gruppo Pettinari al fianco degli esercenti di corso Vittorio: Subito sostegni, pronti a sostenere ogni iniziativa.

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Mr Pillo ha visto troppe scottature per non dire la sua, una volta per tutte. La verità è semplice (anche se a qualcuno non piace): con il sole non si improvvisa, bisogna giocare d'anticipo. La tua pelle ti protegge tutto l’anno, ora tocca a te darle una mano. E t - facebook.com facebook