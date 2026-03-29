Un accordo è stato raggiunto per la riqualificazione delle case popolari, con interventi che riguardano cortili, aree verdi e parcheggi. Sono previsti lavori di sistemazione di cortili, giardini e zone di manovra, oltre alla creazione di spazi verdi e il miglioramento di tratti di strade e marciapiedi. L’obiettivo è contrastare il degrado negli edifici e nelle aree circostanti.

PERUGIA Cortili, giardini, aree di manovra, parcheggi. E poi ancora angoli di verde, tratti brevi di strade o marciapiedi. Comune e Ater trovano un accordo grazie al quale – si spera – si possa intervenire per migliorare gli spazi intorno alle case popolari che spesso sono terra di nessuno. L’iniziativa, spiega una nota del Comune, trae origine dalla volontà delle parti di assicurare, nelle aree citate, la sicurezza e il decoro urbano, nonché il miglioramento della qualità della vita degli inquilini e dei residenti nel territorio comunale. Le aree coinvolte dal progetto sono sostanzialmente le seguenti: zona Montegrillo via Meucci, zona San Manno Ferro di Cavallo, zona Cortonese via Magno Magnini, zona via Machiavelli-via Vico, zona via Campo di Marte-via Birago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intesa per le case popolari. Cortili, verde e parcheggi. Interventi contro il degrado

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