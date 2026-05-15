Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma gli appuntamenti del 18 maggio
Dal 18 al 22 maggio si svolge a Parma il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS, un evento dedicato a discutere questioni ambientali e sociali. La manifestazione prevede diversi incontri e attività che ruotano attorno ai principi della sostenibilità e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi. Durante la settimana si alterneranno conferenze, workshop e momenti di approfondimento aperti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui temi legati allo sviluppo sostenibile.
Torna dal 18 al 22 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma: cinque giorni di appuntamenti su temi ambientali e sociali, sempre tenendo come filo rosso la sostenibilità e l’Agenda 2030 ONU (il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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