Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma gli appuntamenti del 18 maggio

Dal 18 al 22 maggio si svolge a Parma il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS, un evento dedicato a discutere questioni ambientali e sociali. La manifestazione prevede diversi incontri e attività che ruotano attorno ai principi della sostenibilità e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta nel 2015 da 193 paesi. Durante la settimana si alterneranno conferenze, workshop e momenti di approfondimento aperti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui temi legati allo sviluppo sostenibile.

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