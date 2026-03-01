Notizie dal mondo ASviS il 13  marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile    

L’ASviS ha annunciato che il 13 marzo si terrà un evento dedicato all’impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. La comunicazione è stata diffusa dal Comitato di Redazione del sito dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, con un testo pubblicato il 20 febbraio 2026. La giornata sarà dedicata a discutere gli effetti delle misure del Pnrr sui vari obiettivi.

Riproponiamo il testo del Comitato del sito dell'ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sottenibile, pubblicato il 20 febbraio 2026. Durante l'incontro verranno presentati i risultati di una ricerca, condotta dall'ASviS in collaborazione con la Fondazione Enel e l'Unioncamere, sugli effetti dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Notizie ASviS, Whole school approach: il 25 febbraio inizia la seconda edizione del corso Mim-ASviSTesto della Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile pubblicato il 4 febbraio 2026.

Leggi anche: Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni. Giovannini: “così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese”

