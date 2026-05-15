Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma | a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti

Da ilsole24ore.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stato inaugurato ufficialmente il cantiere del nuovo impianto di termovalorizzazione nella capitale. Il sindaco ha partecipato all'apertura, scavando il primo buco di una serie di interventi previsti. La costruzione dell'impianto, che sarà completata entro il 2029, prevede la consegna della prima partita di rifiuti già a settembre di quell'anno. La presenza di operai con caschetto e vanga ha segnato l'inizio dei lavori, che dureranno diversi anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

    Armato di vanga e caschetto, è stato il sindaco Roberto Gualtieri a inaugurare stamattina, con il primo scavo, il cantiere per il termovalorizzatore di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

al via il cantiere del termovalorizzatore di roma a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti
© Ilsole24ore.com - Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rifiuti: Baglio (Pd Roma), da Raggi opposizione ideologica a termovalorizzatoreE’ sempre “irritante assistere all’ennesima opposizione ideologica da parte di chi, nei cinque anni in cui ha governato Roma, non è riuscita a...

Leggi anche: Via Torino dice addio al pavè, croce e delizia di Milano. Al via la rimozione: cantiere fino a settembre

roma al via il cantiereRoma, al via la costruzione dei termovalorizzatori. Quando saranno prontiSono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Roma, in località Santa Palomba. Questa mattina il sindaco ... iltempo.it

roma al via il cantiereLa sfida a Gualtieri per Roma, presto al via il cantiere del centrodestra(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il centrodestra si mette in moto in vista delle prossime elezioni per il sindaco di Roma in programma fra un anno. Dopo mesi in cui il tasto dell'anti-Gualtieri non era mai sta ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web