Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma | a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti
Oggi è stato inaugurato ufficialmente il cantiere del nuovo impianto di termovalorizzazione nella capitale. Il sindaco ha partecipato all'apertura, scavando il primo buco di una serie di interventi previsti. La costruzione dell'impianto, che sarà completata entro il 2029, prevede la consegna della prima partita di rifiuti già a settembre di quell'anno. La presenza di operai con caschetto e vanga ha segnato l'inizio dei lavori, che dureranno diversi anni.
Armato di vanga e caschetto, è stato il sindaco Roberto Gualtieri a inaugurare stamattina, con il primo scavo, il cantiere per il termovalorizzatore di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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