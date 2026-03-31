Rifiuti | Baglio Pd Roma da Raggi opposizione ideologica a termovalorizzatore

Un rappresentante del Partito Democratico di Roma ha commentato le recenti critiche rivolte all'amministrazione locale riguardo ai progetti per la gestione dei rifiuti. Ha sottolineato come l'opposizione abbia manifestato un atteggiamento ideologico, evidenziando che durante il loro mandato non sono stati attuati interventi strutturali per il ciclo dei rifiuti. La discussione riguarda in particolare l'eventuale realizzazione di un termovalorizzatore.

E’ sempre “irritante assistere all’ennesima opposizione ideologica da parte di chi, nei cinque anni in cui ha governato Roma, non è riuscita a realizzare alcuna soluzione strutturale per il ciclo dei rifiuti. Sono stati proprio quegli anni a segnare il punto più critico per Roma sul fronte dei rifiuti: emergenze continue, città in difficoltà, nessuna infrastruttura realizzata e come unica prospettiva discariche e trasferimenti fuori Roma, con costi economici e ambientali pesantissimi per i cittadini”. Lo dichiara, in una nota, la capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina, Valeria Baglio, replicando all’ex sindaca e attuale consigliera del M5s, Virginia Raggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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