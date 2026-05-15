Al via gli Uisp Games a Pugnochiuso

Oggi si sono aperti gli UISP Games, una manifestazione sportiva organizzata dal Comitato UISP di Foggia-Manfredonia. L’evento si svolge a Pugnochiuso e coinvolge diversi sport, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e il benessere tra i partecipanti. La manifestazione mira anche a rafforzare le relazioni tra le comunità locali e a valorizzare il territorio attraverso attività sportive e incontri. La giornata ha visto la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da diverse zone della regione.

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11 discipline sportive, con oltre 30 sessioni di attività e più di 350 partecipanti. In programma ballo, ju-jitsu e judo, pickleball, trekking, nuoto, tai chi, tiro con l’arco, beach volley, burraco, orienteering, tennis e yoga: attività diverse, pensate per coinvolgere persone di età, esperienze e abilità differenti. Gli UISP Games nascono con l’obiettivo di raccontare uno sport accessibile, inclusivo e capace di accogliere tutte e tutti. Uno sport che non si limita alla prestazione, ma diventa occasione di incontro, scoperta, benessere e relazione. La manifestazione proseguirà fino a domenica, trasformando il Pugnochiuso Resort in un luogo di sport, amicizia, partecipazione e condivisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Al via gli Uisp Games a Pugnochiuso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paper Games: al primo posto gli studenti del Mattei, al terzo quelli del CasaliSi è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la prima edizione di Paper Games by Comieco, il progetto didattico dedicato all’educazione... Primo soccorso, gli istruttori della Cri fanno ’lezione’ alla UispGrande interesse per l’incontro di sensibilizzazione al primo soccorso che si è tenuto nella sala riunioni della Uisp in viale Europa. Uisp sulla Rai: al via da Potenza Il Giro dei bimbi #uisp con @Conad . Su @TgrRai Basilicata, il servizio; Al via la nuova edizione de Il Giro dei bimbi, prima tappa a Potenza. Su Uisp Nazionale, Catanzaro Informa , Soverato Web; Uisp Marche; Il cordoglio d x.com Al via gli UISP Games: sport, comunità e territorio in movimentoPrendono il via oggi gli UISP Games, il nuovo format di manifestazione sportiva promosso dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia e pensato per mettere insieme sport, partecipazione, benessere, relazioni ... manfredonianews.it Al via gli Uisp Games a PugnochiusoPrendono il via oggi gli UISP Games, il nuovo format di manifestazione sportiva promosso dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia e pensato per mettere insieme sport, partecipazione, benessere, relazioni ... ilsipontino.net