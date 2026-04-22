Paper Games | al primo posto gli studenti del Mattei al terzo quelli del Casali

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione di Paper Games, il progetto didattico promosso da Comieco nell’ambito della Paper Week 2026. La competizione ha visto protagonisti studenti di diverse scuole, con i ragazzi del liceo Mattei che si sono piazzati al primo posto e quelli del Casali al terzo. L’iniziativa ha coinvolto numerosi giovani in attività legate all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata di carta e cartone.

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la prima edizione di Paper Games by Comieco, il progetto didattico dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata di carta e cartone, realizzato nell’ambito della Paper Week 2026.Grazie ad una brillante intuizione del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tutti i 'nodi' del Semestre Filtro: studenti e famiglie al primo Infoday pratico per gli aspiranti mediciAncora una volta l'Infoday dedicato al nuovo sistema di accesso a medicina, organizzato da MedCampus, ha fatto registrare un grande successo. Gli studenti di Infermieristica insegnano il primo soccorso a quelli delle superioriIl motto "Due mani sul torace ti salvano la vita" campeggia ora sulle magliette degli studenti del liceo Torricelli Ballardini e dell’istituto Oriani... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Paper Week: successo per Paper Games tra scuole e cittadinanza; Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games by Comieco; Paper Games, sfida finale tra scuole: Parma capitale del riciclo per un giorno; ’Paper games’: a scuola di riciclo virtuoso. Il Galilei alle gare finali dei Paper games. Non sempre si vince...... ma cogliamo ciò che l'esperienza ci ha lasciato: tante nuove conoscenze su come riciclare la carta, il cartone e i contenitori delle bevande...... le emozioni della gara.... e l'aver passato una (sper - facebook.com facebook