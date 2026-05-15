Al via gli appuntamenti dedicati al poeta e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 si terranno degli incontri presso la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, dedicati al poeta e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio. L'evento prevede una serie di appuntamenti che approfondiranno la figura e le opere dello scrittore, con interventi e presentazioni specifiche. La giornata si inserisce in un ciclo di iniziative culturali promosse dall’istituzione locale per valorizzare il patrimonio letterario e teatrale della regione.

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Martedì 19 la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara ospiterà degli appuntamenti dedicati al poeta e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio. Alle 10 si terrà il dibattito ‘Bilanci e prospettive della ricerca giraldiana’. L'introduzione sarà affidata a Marco Bertozzi, mentre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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