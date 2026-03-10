Al Trianon Viviani è di scena la tradizione due appuntamenti dedicati alla Canzone

Al Trianon Viviani si terranno due spettacoli dedicati alla canzone dal venerdì 13 al domenica 15 marzo. Gli eventi coinvolgono musica, danza e teatro, offrendo un'occasione per ascoltare e vivere la tradizione musicale. La scena si anima con performance che ripercorrono le radici della canzone, attirando un pubblico interessato a questa forma artistica.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, al Trianon Viviani due appuntamenti dedicati alla Canzone, tra musica, danza e teatro. Al Trianon Viviani i due appuntamenti della settimana sono dedicati all’interpretazione tradizionale della Canzone napoletana, anche in chiave coreutica e teatrale. Venerdì 13 marzo, alle 21, i Guarracini portano in scena Tarantella show. Tra cielo e mare. Il gruppo, fondato nel 1985, è composto da ballerini, attori, musicisti e cantanti e racconta i momenti significativi della storia di Napoli, in un viaggio musicale che va dalle villanelle alle canzoni sul tamburo, fino alle melodie classiche più celebri. Seguirà,... 🔗 Leggi su 2anews.it

