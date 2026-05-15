Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Sergio
Domenica 17 maggio, il Teatro Manzoni conclude la rassegna INCONTRI per la stagione 2026 ospitando Francesca Sarteanesi con il suo spettacolo "Sergio", un monologo che è un piccolo capolavoro, capace di trasformare il quotidiano in qualcosa di straordinariamente poetico."Ti ricordi Sergio? Quando. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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