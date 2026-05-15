Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Sergio

Da firenzetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio, il Teatro Manzoni conclude la rassegna INCONTRI per la stagione 2026 ospitando Francesca Sarteanesi con il suo spettacolo "Sergio", un monologo che è un piccolo capolavoro, capace di trasformare il quotidiano in qualcosa di straordinariamente poetico."Ti ricordi Sergio? Quando. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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