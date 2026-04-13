Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Nonne squillo

Il Teatro Manzoni apre le porte alle compagnie che portano in scena il teatro in vernacolo, espressione viva e autentica della nostra tradizione. È un invito a riscoprire questo teatro popolare, fatto di storie vicine alla gente e di quella comicità schietta che appartiene a tutti noi.Il primo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo "Le nostre folli capriole nel sole"

Leggi anche: Al Teatro Manzoni di Calenzano "Tre sorelle", prima nazionale del nuovo spettacolo di Silvia Frasson