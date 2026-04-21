Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Rainbow
Il trionfo della memoria al Teatro Manzoni di Calenzano: arriva "RAINBOW", lo spettacolo che ha incantato il Roma Fringe Festival. Domenica 26 aprile, un evento straordinario a ingresso gratuito grazie ad un'iniziativa di Fondazione CR Firenze: Francesco Rivieccio porta in scena il monologo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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