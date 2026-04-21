Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Rainbow

Da firenzetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trionfo della memoria al Teatro Manzoni di Calenzano: arriva "RAINBOW", lo spettacolo che ha incantato il Roma Fringe Festival. Domenica 26 aprile, un evento straordinario a ingresso gratuito grazie ad un'iniziativa di Fondazione CR Firenze: Francesco Rivieccio porta in scena il monologo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo "Nonne squillo"Il Teatro Manzoni apre le porte alle compagnie che portano in scena il teatro in vernacolo, espressione viva e autentica della nostra tradizione.

Leggi anche: Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo "Le nostre folli capriole nel sole"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Nonne squillo; Pillole di me di Alessandro Benvenuti al Teatro Manzoni; Studenti meritevoli premiati al Teatro Manzoni di Cassino; Cassino (FR) – Record di applausi e risate per Uccio De Santis al Teatro Manzoni.

Premio Wondy, al Teatro Manzoni si raccontano storie di resilienzaPremio Wondy, al Teatro Manzoni si raccontano storie di resilienza. Lunedì 20 aprile torna a Milano uno degli appuntamenti più intensi. tgcom24.mediaset.it

teatro manzoni di al teatro manzoni diRainbow al Teatro ManzoniCALENZANO - Domenica 26 aprile alle ore 21.15 al Teatro Manzoni dci sarà Francesco Rivieccio con il suo monologo Rainbow - Memorie di una storia vera. piananotizie.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.