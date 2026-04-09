Viviamo due vite senza saperlo? In libreria Parlami di te Il potere delle relazioni autentiche il libro di Luca D’Aprile che cambia il modo di vedere se stessi

Venerdì 10 aprile sarà disponibile in libreria il libro “Parlami di te. Il potere delle relazioni autentiche” scritto da Luca D’Aprile, edito da Aliberti e con la prefazione di Daniela Lucangeli. Il volume fa parte di una nuova collana dedicata al coaching e alla crescita personale del marchio Heisenberg. L'opera si focalizza sul modo in cui le relazioni autentiche influenzano la percezione di sé stessi, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici.

Venerdì 10 aprile arriva in libreria “Parlami di te. Il potere delle relazioni autentiche” di Luca D’Aprile (prefazione di Daniela Lucangeli ) per il nuovo marchio Heisenberg dedicato al coaching e alla crescita personale dell’ editore Aliberti. Il nome richiama il principio di indeterminazione di Heisenberg: ciò che non è certo non è un problema, ma un punto di partenza. Nel libro di Luca D’Aprile, manager, editore e coach professionale, si parte da una premessa semplice, ma spesso dimenticata: ciascuno di noi è protagonista di due storie. La prima è quella intima, fatta di convinzioni, paure, interpretazioni e dialoghi interiori. La seconda è quella pubblica, che gli altri leggono nei nostri gesti, nelle parole, nei silenzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viviamo due vite senza saperlo? In libreria “Parlami di te. Il potere delle relazioni autentiche”, il libro di Luca D’Aprile che cambia il modo di vedere se stessi Leggi anche: Li stai rovinando senza saperlo: PC e console si pulisco così, il modo giusto è solo questo Che cosa succede al potere quando oltre 3.000 miliardari controllano 18,3 trilioni di dollari? L'impatto non è solo sull'economia: quando il denaro compra accesso, influenza e silenzio, cambia anche il modo in cui funziona la politicaChe cosa succede al potere quando la ricchezza estrema continua ad aumentare? Quando oltre 3.