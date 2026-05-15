Il portavoce di Britney Spears ha precisato che al ristorante non si sono verificati comportamenti instabili né scene con il coltello in mano. La cantante, secondo quanto dichiarato, sta affrontando un “viaggio spirituale” e ha ammesso di aver guidato sotto l’effetto di alcol. Inoltre, si è recata volontariamente in una struttura di cura, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze che l’hanno portata a questa decisione. Le dichiarazioni sono state rese in risposta alle ultime indiscrezioni circolate sulla sua condotta recente.

Britney Spears sarebbe impegnata, a suo dire, in un “viaggio spirituale”, dopo essersi dichiarata colpevole di guida spericolata sotto l’effetto di alcol e dopo essersi recata volontariamente in una struttura di cura. Ma su diversi siti di informazione Usa rimbalza il rumors secondo cui la cantante, quella famosa sera, era in un ristorante “instabile” in preda a “una scenata assurda” con in mano un coltello. In particolare TMZ ha riferito che la popstar stava cenando al Blue Dog Tavern di Sherman Oaks e che, a quanto pare, è passata vicino a un altro tavolo di clienti brandendo un coltello. Il portavoce dell’artista ha rilasciato una dichiarazione a People secondo la quale le notizie sono state “completamente esagerate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Al ristorante non era instabile e non ha fatto scenate con il coltello in mano”: il portavoce di Britney Spears fa chiarezza sulle ultime indiscrezioni

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