Mano Gatti in Atalanta Juve Tommasi fa chiarezza a Open VAR | Maresca ha arbitrato molto bene Ecco perché non era rigore

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, Mano Gatti è stato coinvolto in alcune decisioni arbitrali contestate. L'ex arbitro e attuale analista ha spiegato in diretta a Open VAR le ragioni della valutazione dell'arbitro principale e del video assistant referee, sottolineando che la scelta su alcune azioni non fosse un rigore. Tommasi ha commentato che l'arbitro ha gestito bene le situazioni, confermando la correttezza delle decisioni prese.

di Angelo Ciarletta Mano Gatti in Atalanta Juve, Tommasi spiega tutto a Open VAR: la decisione di Maresca e del VAR è corretta. Vediamo perché non era rigore. Dino Tommasi, componente della CAN, ha commentato ad Open VAR su DAZN gli episodi dubbi dell’ultimo turno di campionato. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE CONTATTO BONNY NICO PAZ – « Si concentrano sulla posizone del contatto e non del contatto in sé. Massa all’inizio chiama la rimessa dal fondo, con il colpo che è di Nico Paz mentre calcia. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un’opposizione ha tutto il diritto di farlo. L’errore di Massa è quello di ricostruirsi un’immagine senza seguire il suo istinto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mano Gatti in Atalanta Juve, Tommasi fa chiarezza a Open VAR: «Maresca ha arbitrato molto bene». Ecco perché non era rigore Leggi anche: Open VAR, Dino Tommasi fa chiarezza: «Bonny Nico Paz, rigore sbagliato in Como-Inter! Decisioni giuste in Parma Napoli e Atalanta su Buongiorno e Gatti» Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var: «Il rigore non c’era. Il Var si fa attirare da questo dettaglio, ma non è assolutamente fallo»di Redazione JuventusNews24Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var analizza il contatto in area fra i due confermando l’errore commesso dal...