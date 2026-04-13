Britney Spears torna in rehab per abuso di alcol e droga | Ha toccato il fondo

La cantante di 44 anni è stata ricoverata in una struttura di riabilitazione per problemi legati all’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Secondo fonti vicine, ha raggiunto un punto di crisi e ha deciso di chiedere aiuto. È previsto che si presenti in tribunale il 4 maggio per l’udienza del processo relativo alla guida in stato di alterazione. La notizia ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

A quasi un mese dall'arresto per guida in stato di ebbrezza in California, Britney Spears ha deciso di tornare in rehab per provare a combattere la sua dipendenza dall'alcol e dalle droghe. Lo hanno confermato fonti vicine alla popstar, secondo le quali la 44enne avrebbe capito di aver toccato il fondo. La decisione per la popstar è arrivata nei giorni scorsi, ma solo in queste ore è stata confermata alla stampa. Dopo gli appelli delle persone a lei vicine, a cominciare dai figli ormai adolescenti, Sean Preston e Jayden James, di 20 e 19 anni, Britney avrebbe capito di doversi fare aiutare da esperti. "Ha capito di aver toccato il...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Britney Spears torna in rehab per abuso di alcol e droga: "Ha toccato il fondo" Leggi anche: Britney Spears in rehab per abuso di alcol e farmaci Leggi anche: Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe: “Ha toccato il fondo”