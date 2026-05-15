AI realtà concreta nella sanità italiana i 6 prototipi premiati da Fiaso
L’intelligenza artificiale sta diventando parte della sanità italiana con sei prototipi che sono stati premiati durante un evento a Roma. L’incontro, intitolato ‘Next Health 2026 – AI for Health: dalla visione alla realtà’, si è svolto presso l’Auditorium dell’Ara Pacis e ha presentato applicazioni pratiche, sicure e sostenibili. Le dimostrazioni si sono concentrate su progetti concreti, con dati su come l’innovazione tecnologica si stia integrando nel settore sanitario.
Intelligenza artificiale alla conquista della sanità italiana. All’Auditorium dell’Ara Pacis il Forum ‘Next Health 2026 – AI for Health: dalla visione alla realtà’, racconta di applicazioni concrete, sicure, sostenibili e misurabili. Con al centro una domanda: come trasformare questa tecnlogia in leva reale di miglioramento per cittadini, professionisti e organizzazioni sanitarie? “Le idee ‘prototipabili’ che presentiamo oggi partono dal basso, dal lavoro nelle aziende sanitarie, iniziative concrete che tracciano la rotta per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sanità”, rivendica il presidente Fiaso, Giuseppe Quintavalle. AI contro burocrazia e liste d’attesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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