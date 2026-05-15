AI realtà concreta nella sanità italiana i 6 prototipi premiati da Fiaso

L’intelligenza artificiale sta diventando parte della sanità italiana con sei prototipi che sono stati premiati durante un evento a Roma. L’incontro, intitolato ‘Next Health 2026 – AI for Health: dalla visione alla realtà’, si è svolto presso l’Auditorium dell’Ara Pacis e ha presentato applicazioni pratiche, sicure e sostenibili. Le dimostrazioni si sono concentrate su progetti concreti, con dati su come l’innovazione tecnologica si stia integrando nel settore sanitario.

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