EQS AI Benchmark Volume 2 | I modelli all’avanguardia rendono i flussi di lavoro di compliance basati sull’agentica una realtà concreta

Da corrieretoscano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 maggio 2026, a Monaco di Baviera, è stato annunciato il rilascio del secondo volume del EQS AI Benchmark, dedicato ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Secondo il comunicato ufficiale, queste tecnologie stanno rendendo possibili flussi di lavoro di compliance basati sull’approccio agentico. La notizia segnala che l’IA ha raggiunto una fase pratica significativa nei settori della compliance e dell’etica.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MONACO DI BAVIERA – EQS Newswire – 11 maggio 2026 – L’intelligenza artificiale ha superato una soglia pratica nei settori della compliance e dell’etica. EQS AI Benchmark Volume 2 dimostra che l’ultima generazione di modelli di IA non solo migliora le prestazioni, ma è ora in grado di gestire in modo affidabile i flussi di lavoro di compliance in più fasi, una capacità che solo sei mesi fa era fuori dalla loro portata.    Basandosi sul primo volume pubblicato nell’ottobre 2025, EQS Group ha testato quattro modelli di IA all’avanguardia di recente rilascio sulla stessa serie di 120 attività di compliance del mondo reale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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