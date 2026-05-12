EQS AI Benchmark Volume 2 | I modelli all’avanguardia rendono i flussi di lavoro di compliance basati sull’agentica una realtà concreta

Il 11 maggio 2026, a Monaco di Baviera, è stato annunciato il rilascio del secondo volume del EQS AI Benchmark, dedicato ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Secondo il comunicato ufficiale, queste tecnologie stanno rendendo possibili flussi di lavoro di compliance basati sull’approccio agentico. La notizia segnala che l’IA ha raggiunto una fase pratica significativa nei settori della compliance e dell’etica.

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