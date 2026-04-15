Sanità Pinelli Fiaso | Farmacovigilanza per ridurre rischi iperprescrizione in cronici

Un rappresentante di un importante ente nel settore sanitario ha sottolineato l'importanza di rafforzare la farmacovigilanza e migliorare l'aderenza alle terapie, con l'obiettivo di ridurre i rischi legati all'iperdosaggio di farmaci in pazienti con malattie croniche. La discussione si concentra sulla necessità di interventi specifici per monitorare e gestire meglio l'uso dei medicinali, al fine di garantire un trattamento più sicuro e più efficace.

(Adnkronos) – "C'è un tema di aderenza alle terapie e di farmacovigilanza su cui si può agire per ridurre i rischi di una iperprescrizione di farmaci. Noi vediamo gli anziani cronici in cui l'aspetto principale è che vengono inondati di farmaci. Faranno bene tutti questi farmaci o vanno valutati in un'ottica di appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche? Sappiamo che c'è un assorbimento di risorse molto alto nella fase più avanzata dell'età: quasi tutte le risorse vengono sostanzialmente assorbite negli ultimi anni di vita. Valutare questi aspetti in termini sia di aderenza terapeutica, ma anche di eventi avversi, effetti collaterali e farmacovigilanza, può migliorare e garantire una migliore salute", favorendo la sostenibilità del sistema.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Dermatiti, come proteggere la pelle per ridurre i rischi Vieto l'ala mobile in partenza per ridurre i rischi in F1Le nuove pratiche operative legate alle partenze in Formula 1 mirano a garantire uno scatto controllato, con equilibri tra grip, potenza e gestione... Aggiornamenti e dibattiti Sanità, Pinelli (Fiaso): Farmacovigilanza per ridurre rischi iperprescrizione in croniciC'è un tema di aderenza alle terapie e di farmacovigilanza su cui si può agire per ridurre i rischi di una iperprescrizione di farmaci. Noi vediamo gli anziani cronici in cui l'aspetto principale è c ... adnkronos.com Asl. Segnalati illeciti in una su quattro. Da Fiaso nuovo codice etico e Piano anticorruzione in sanità con ‘Illuminiamo la Salute’Le aree dove c’è maggiore illegalità nella libera professione (in special modo sulle liste d'attesa) e negli accreditamenti delle strutture private. Accordo con Libera, Avviso Pubblico, Coripe ... quotidianosanita.it