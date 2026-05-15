AI e PMI | l’Università di Bergamo guida il business verso il reale

L’Università di Bergamo sta organizzando un convegno dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese della provincia. L’evento si concentrerà su esempi concreti di utilizzo dell’IA, con presentazioni di casi reali che mostrano come le aziende abbiano integrato queste tecnologie nelle proprie attività. Verranno affrontate le modalità con cui le imprese possono sfruttare l’IA per migliorare i processi e aumentare i profitti, offrendo spunti pratici per il futuro.

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