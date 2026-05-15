AI e PMI | l’Università di Bergamo guida il business verso il reale
L’Università di Bergamo sta organizzando un convegno dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese della provincia. L’evento si concentrerà su esempi concreti di utilizzo dell’IA, con presentazioni di casi reali che mostrano come le aziende abbiano integrato queste tecnologie nelle proprie attività. Verranno affrontate le modalità con cui le imprese possono sfruttare l’IA per migliorare i processi e aumentare i profitti, offrendo spunti pratici per il futuro.
? Domande chiave Come possono le PMI bergamasche trasformare l'hype dell'IA in profitto?. Quali casi d'uso reali verranno presentati durante il convegno?. Chi guiderà l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi locali?. Come può la ricerca accademica colmare il divario tecnologico delle imprese?.? In Breve Evento il 21 maggio presso la sala Galeotti in via dei Caniana 2.. Lancio del chapter bergamasco di Global AI Community con 168mila membri mondiali.. Relatori includono Angelo Bottone, Elvis Tusha e Luciano Tolomei insieme a esperti Ey Parthenon.. Iniziativa legata al progetto Transet sostenuto dal MUR per il quinquennio 2023-2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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