Vino e AI | il Consorzio guida le PMI verso il futuro digitale

Lo scorso 16 aprile 2026, una giornata di formazione si è svolta presso la sede di Kodexa, con l'obiettivo di introdurre l’intelligenza artificiale nelle aziende vinicole. L'evento è stato promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, che ha coinvolto le piccole e medie imprese del settore per approfondire l’applicazione di questa tecnologia nelle pratiche quotidiane. La sessione ha visto la partecipazione di esperti e operatori del settore vinicolo.

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha organizzato, lo scorso 16 aprile 2026, una giornata di formazione specialistica presso la sede di Kodexa per introdurre l’intelligenza artificiale operativa nelle pratiche quotidiane delle imprese vinicole. L’iniziativa mira a trasformare le potenzialità dei nuovi software in strumenti concreti per i produttori locali, facilitando l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle piccole e medie aziende del settore. L’integrazione dell’innovazione digitale nei processi vitivinicoli. L’incontro formativo, focalizzato sull’impiego dell’intelligenza artificiale per le PMI e i professionisti, ha permesso ai partecipanti di esplorare applicazioni estremamente pratiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino e AI: il Consorzio guida le PMI verso il futuro digitale Notizie correlate Bosa: l’IA guida le imprese locali verso il futuro digitaleDomani, mercoledì 15 aprile, l’Istituto Pischedda di Bosa ospiterà un seminario formativo dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle... AI e futuro del lavoro: 170 milioni di nuove opportunità entro il 2030. ACER guida le scuole europee verso le competenze di domaniSanremo, 26 febbraio 2026 – L’ intelligenza artificiale sta ridefinendo profondamente il rapporto tra tecnologia, apprendimento e lavoro, in un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Piemonte al Vinitaly 2026; La Toscana del vino fa sistema, guardando al futuro, dall’Europa al mondo; Vini Doc Sicilia, Alessio Planeta alla guida del Consorzio; Consorzio Vini Abruzzo: è stato un Vinitaly frizzante e dinamico. Consorzio Vini Abruzzo: è stato un Vinitaly frizzante e dinamicoMilano, 19 apr. (askanews) – Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo archivia Vinitaly 2026 con un bilancio positivo. A Verona il sistema vino regionale si è presentato con 97 aziende e con oltre 300 etich ... askanews.it Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato promuove la formazione sull’intelligenza artificialeIl Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato conferma il proprio impegno al fianco delle aziende associate promuovendo momenti concreti di ... atnews.it Un fine settimana dedicato al vino e alle aziende vitivinicole, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che hanno presentato al pubblico e agli addetti ai lavori una selezione dei loro prodotti d’eccellenza e di alta qualità. di Andrea Capecchi - facebook.com facebook Un vino a pranzo e uno a cena: è online I Vini di #WineNews, newsletter settimanale di appunti di #degustazione "quotidiana" con le migliori #etichette #italiane e del #mondo, accompagnate da un prodotto del territorio e un ristorante degno di nota, static.win x.com