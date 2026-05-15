Agricoltura | via ai fondi per i consorzi irrigui scade il 31 luglio

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto il bando per i fondi destinati ai consorzi irrigui, con scadenza prevista per il 31 luglio. Le domande devono essere inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata. Chi desidera delegare la compilazione della richiesta può farlo tramite una delega ufficiale, secondo le modalità stabilite dalla procedura. La procedura di presentazione è aperta a tutti i soggetti autorizzati a richiedere i contributi, secondo le indicazioni fornite dalla regione.

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? Domande chiave Chi può presentare la domanda tramite la piattaforma regionale?. Come si può delegare la compilazione della richiesta burocratica?. Quali spese specifiche del 2025 possono essere rimborsate?. Cosa succede se le opere irrigue non ricevono manutenzione?.? In Breve Apertura finestre domande il 15 maggio 2026 tramite piattaforma regionale dedicata.. Contributi destinati a coprire le spese di gestione sostenute nel 2025.. Possibilità di delega a terzi con allegata documentazione per la compilazione.. Assistenza disponibile presso l'Assessorato al numero telefonico 0165 275372..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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