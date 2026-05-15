Agricoltura | via ai fondi per i consorzi irrigui scade il 31 luglio
È stato aperto il bando per i fondi destinati ai consorzi irrigui, con scadenza prevista per il 31 luglio. Le domande devono essere inviate attraverso la piattaforma regionale dedicata. Chi desidera delegare la compilazione della richiesta può farlo tramite una delega ufficiale, secondo le modalità stabilite dalla procedura. La procedura di presentazione è aperta a tutti i soggetti autorizzati a richiedere i contributi, secondo le indicazioni fornite dalla regione.
? Domande chiave Chi può presentare la domanda tramite la piattaforma regionale?. Come si può delegare la compilazione della richiesta burocratica?. Quali spese specifiche del 2025 possono essere rimborsate?. Cosa succede se le opere irrigue non ricevono manutenzione?.? In Breve Apertura finestre domande il 15 maggio 2026 tramite piattaforma regionale dedicata.. Contributi destinati a coprire le spese di gestione sostenute nel 2025.. Possibilità di delega a terzi con allegata documentazione per la compilazione.. Assistenza disponibile presso l'Assessorato al numero telefonico 0165 275372..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Agricoltura e pesca: via ai nuovi fondi per proteggere i redditiL’Assemblea legislativa della Regione ha dato il via libera a un nuovo provvedimento normativo volto a proteggere le entrate dei lavoratori del...
Amazon: 6.000 euro per le studentesse Stem, scade il 31Amazon ha aperto le candidature per l’ottava edizione del programma Women in Innovation, rivolto a studentesse Stem.
Iniziata la riqualificazione del complesso Erp comunale in via San Romanello 34 In corso i lavori nei locali rifiuti e le opere relative ai sottoservizi Obiettivo interventi: migliorare efficienza energetica Cofinanziamento fondi Pn Metro Plus ? tinyurl.c x.com
UnoTv Web. . Fondi PAC ai colossi degli Emirati: la denuncia di DSP sullo scandalo agricoltura Democrazia Sovrana Popolare attacca dopo l’inchiesta rilanciata dal The Guardian sui fondi PAC destinati a multinazionali legate agli Emirati Arabi Uniti. Il commis facebook
Mense scolastiche biologiche: il Ministero dell’Agricoltura aggiorna le regole e i criteri per la ripartizione dei fondi statali alle RegioniArrivano le nuove direttive ufficiali per la gestione del Fondo per le mense scolastiche biologiche. Il provvedimento, firmato il 30 marzo 2026 dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, di ... orizzontescuola.it
Sicilia, caro carburanti: 10 milioni all’agricoltura dopo il via libera in commissioneApprovato in commissione ARS il provvedimento anti-rincari: 10 milioni per l'agricoltura siciliana, rimborso su gasolio UMA dal 1° marzo. Iter in corso ... quotidianodiragusa.it