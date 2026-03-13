Amazon ha aperto le candidature per l’ottava edizione del programma Women in Innovation, rivolto a studentesse STEM. Le partecipanti possono inviare le domande fino al 31 di questo mese. Il programma offre un premio di 6.000 euro alle studentesse che si iscrivono e vengono selezionate. La scadenza per presentare la domanda è fissata alla fine di questo mese.

Amazon ha aperto le candidature per l’ottava edizione del programma Women in Innovation, rivolto a studentesse Stem. L’iniziativa prevede borse di studio da 6.000 euro annuali per tre anni e un percorso di mentorship con manager aziendali. La scadenza per inviare la domanda è fissata al 31 marzo 2026. L’Università di Roma Tor Vergata conferma la sua partecipazione come uno dei sette atenei coinvolti nel progetto. Il bando si rivolge specificamente alle neoimmatricolate dell’anno accademico 20252026 nei corsi di Ingegneria informatica e Ingegneria di Internet. Per essere ammesse, le candidate devono aver già acquisito almeno 6 Crediti Formativi Universitari con una media ponderata superiore a 25 su 30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amazon: 6.000 euro per le studentesse Stem, scade il 31

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