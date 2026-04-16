L’Assemblea legislativa della Regione ha approvato un nuovo provvedimento per sostenere i redditi di agricoltori e pescatori. La decisione arriva dopo le richieste avanzate durante una mobilitazione che si è svolta a Bologna il 16 febbraio 2026. Con questa legge, vengono destinati nuovi fondi destinati a tutelare le entrate di chi lavora nel settore primario. La misura mira a offrire un aiuto concreto alle categorie coinvolte.

L’Assemblea legislativa della Regione ha dato il via libera a un nuovo provvedimento normativo volto a proteggere le entrate dei lavoratori del settore primario, accogliendo le istanze portate avanti durante la mobilitazione avvenuta a Bologna lo scorso 16 febbraio 2026. La decisione politica mira a fornire risposte strutturali alle difficoltà che colpiscono agricoltura, zootecnia, pesca e acquacoltura, garantendo risorse specifiche già per l’anno in corso. Il percorso che ha portato all’approvazione della legge affonda le radici nella protesta organizzata da Coldiretti, che quel giorno vide scendere in piazza 5.000 rappresentanti del settore, tra cui una quota di 500 professionisti provenienti dalla provincia di Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura e pesca: via ai nuovi fondi per proteggere i redditi

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