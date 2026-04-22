serie d fossombrone largo ai giovani

Finisce in parità al "Del Duca" tra Atletico Ascoli e Fossombrone, al termine di una gara viva e combattuta fino all’ultimo. I metaurensi escono a testa alta e con un punto prezioso, utile per avvicinarsi con serenità alle ultime due giornate dopo aver già centrato la salvezza, con animi finalmente distesi. Diversa la situazione dell’Atletico, che non può ancora esultare: il Notaresco resta in scia e tiene aperta la corsa playoff, costringendo i bianconeri a non abbassare la guardia fino all’ultima giornata. La gara resta in equilibrio per lunghi tratti, poi si accende nella ripresa: nel giro di pochi minuti arrivano i due gol che fissano il risultato, rendendo il finale vibrante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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