Largo ai giovani Posti per cento
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando di Servizio Civile Universale 2026, che offre posti disponibili per i giovani interessati a partecipare. Il bando riguarda le iscrizioni e le modalità di candidatura, con scadenza imminente. Sono aperte le iscrizioni per chi desidera impegnarsi in progetti di volontariato e servizio civile.
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando di Servizio Civile Universale 2026. Arci Servizio Civile propone l’impiego di 100 operatori volontari suddivisi in 16 diversi progetti nel territorio regionale dell’ Umbria. Alcuni posti sono riservati a giovani con minori opportunità (ISEE inferiore a 15mila euro). Presentazione della domanda. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. 🔗 Leggi su Lanazione.it
