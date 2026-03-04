Largo ai giovani Posti per cento

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando di Servizio Civile Universale 2026, che offre posti disponibili per i giovani interessati a partecipare. Il bando riguarda le iscrizioni e le modalità di candidatura, con scadenza imminente. Sono aperte le iscrizioni per chi desidera impegnarsi in progetti di volontariato e servizio civile.