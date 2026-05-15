Agribusiness | l’eccellenza siciliana Barbera vince il premio Intesa

Una piccola e media impresa siciliana nel settore agribusiness ha ottenuto il premio Intesa, battendo oltre 4.000 aziende candidate. La società ha sviluppato tecnologie sperimentali in collaborazione con l'Università di Palermo, focalizzate sulla produzione di vino di alta qualità. Il riconoscimento arriva in un contesto di forte competizione e testimonia l'impegno dell'azienda nel combinare pratiche tradizionali con innovazioni tecnologiche. La vittoria rappresenta un passo importante per la crescita del settore agricolo nella regione.

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? Domande chiave Come ha fatto una PMI siciliana a battere 4.000 aziende candidate?. Quali tecnologie sperimentali sta sviluppando l'azienda con l'Università di Palermo?. Perché il consorzio Cofiol è fondamentale per la stabilità dei produttori?. Come può la tradizione familiare garantire il 60% dei ricavi all'estero?.? In Breve L'azienda esporta in oltre 50 Paesi generando il 60% dei ricavi all'estero.. Collaborazione decennale con l'Università di Palermo per uliveti sperimentali superintensivi.. Promozione del consorzio Cofiol per sostenere la filiera olivicola del territorio siciliano.. Selezione tra 4.000 candidature per l'inserimento nel gruppo Imprese Vincenti 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agribusiness: l’eccellenza siciliana Barbera vince il premio Intesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eccellenza all’IIS “A. Lombardi” di Airola: Alessandra Schettino vince il Premio Campania EuropaTempo di lettura: 2 minutiUn prestigioso doppio riconoscimento premia l’impegno e la qualità formativa dell’IIS “A. Ponti vince il premio Maestro del Made in Italy: l’eccellenza del 1787? Cosa sapere A Roma la Fondazione Made in Italy premia Giacomo Ponti della Ponti Spa. Imprese vincenti 2026, agli oleifici Barbera il premio di Intesa Sanpaolo per il settore agribusinessL'azienda Premiati Oleifici Barbera è stata premiata da Intesa Sanpaolo per il settore Agribusiness nell'ambito della VI edizione di Imprese Vincenti, il programma della Divisione Banca dei Territ ... palermotoday.it UniCredit supporta Manfredi Barbera & Figli con minibond da 8 milioni per innovare l’eccellenza olearia sicilianaUniCredit sottoscrive minibond da 3 milioni per Manfredi Barbera & Figli: 8 milioni totali per sostenere investimenti e innovazione sostenibile nell’olio extravergine di oliva siciliano Manfredi ... affaritaliani.it