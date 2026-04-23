Ponti vince il premio Maestro del Made in Italy | l’eccellenza del 1787

A Roma, la Fondazione Made in Italy ha consegnato il premio Maestro del Made in Italy a Giacomo Ponti, rappresentante di Ponti Spa. L'azienda, con sede a Ghemme e fondata nel 1787, è riconosciuta come un esempio di innovazione nel settore alimentare. La premiazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato all’eccellenza italiana nel mondo.

? Cosa sapere A Roma la Fondazione Made in Italy premia Giacomo Ponti della Ponti Spa.. L'azienda di Ghemme fondata nel 1787 rappresenta un modello di innovazione nel settore alimentare.. A Roma, la Fondazione imprese e competenze per il Made in Italy ha consegnato oggi il riconoscimento di Maestro del Made in Italy a Giacomo Ponti, presidente della storica Ponti Spa di Ghemme. La scelta della giuria, che ha operato nella categoria alimentare, premia un modello produttivo capace di coniugare le radici profonde di una realtà nata nel 1787 con le necessità dell’innovazione contemporanea. L’ente che ha istituito il premio lo scorso anno, nato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponti vince il premio Maestro del Made in Italy: l’eccellenza del 1787 Notizie correlate Giacomo Ponti premiato a Roma: il presidente dell'azienda di Ghemme è "Maestro del Made in Italy"Giacomo Ponti, presidente dell'azienda di Ghemme Ponti Spa, ha ricevuto oggi a Roma il premio "Maestro del Made in Italy". Al maestro artigiano Pedullà conferito il riconoscimento di eccellenza artigiana del Made in Italy FederimpreseuropaIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Federimpreseuropa rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze... Una raccolta di contenuti Si parla di: Premio Maestro del Made in Italy: un omaggio all’eccellenza italiana. Massimo Leo (Leo Costruzioni SPA), riceve il premio Maestro del Made in ItalyRoma/Lecce, 23 aprile 2026 – Lasciare un segno duraturo, trasmettere conoscenze e ispirare le nuove generazioni, ma anche costruire un ponte solido tra ... corrieresalentino.it A Schiavon di Zintek Srl il premio 'Maestro del Made in Italy 2026'Gianni Schiavon, amministratore unico di Zintek Srl di Marghera (Venezia), è stato insignito oggi a Roma del Premio Maestro del Made in Italy 2026, promosso dalla Fondazione Imprese e Competenze per ... ansa.it