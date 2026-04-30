Eccellenza all’IIS A Lombardi di Airola | Alessandra Schettino vince il Premio Campania Europa

All’IIS “A. Lombardi” di Airola, Alessandra Schettino ha ricevuto il Premio Campania Europa, un riconoscimento che valorizza il suo percorso e l’attività svolta nell’ambito dell’istituto. La premiazione si è svolta recentemente, confermando la reputazione dell’istituto per l’eccellenza educativa e l’attenzione alle competenze degli studenti. La vittoria di Schettino rappresenta un esempio di successo per la scuola e il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Un prestigioso doppio riconoscimento premia l’impegno e la qualità formativa dell’ IIS “A. Lombardi” di Airola. L’alunna Alessandra Schettino, frequentante la classe 5 B del Liceo Scientifico, è risultata tra i vincitori della XXIII edizione del Premio “Campania Europa”. Il concorso, promosso dall’ AREC (Associazione ex Consiglieri Regionali della Campania) d’intesa con la Presidenza del Consiglio Regionale, mira a stimolare nei giovani una riflessione profonda sul ruolo della Regione Campania all’interno della Comunità Europea. Alessandra Schettino si è distinta sviluppando la seconda traccia proposta dal bando, incentrata sulle sfide del federalismo europeo e sulle prospettive di riforma dei mercati e della sicurezza energetica, partendo dalle recenti analisi di Mario Draghi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eccellenza all’IIS “A. Lombardi” di Airola: Alessandra Schettino vince il Premio Campania Europa Notizie correlate “Matematica e Speranza”: all’IIS “A. Lombardi” di Airola il ‘Pi Greco Day’ diventa un laboratorio di futuroIl 13 marzo 2026, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” ha celebrato la Giornata Internazionale della Matematica con un evento dal... Campania celebra Arte e Gusto sotto le stelle: premio d’eccellenza il 18 aprileCelebrare l’Arte e il Gusto in un Osservatorio Astronomico significa unire due dimensioni apparentemente distanti ma profondamente affini: l’infinito...