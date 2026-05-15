Agguato con pistole e mazze da baseball Non avete futuro qui Orta di Atella non è terra di conquista

Nella notte, Orta di Atella è stata teatro di un episodio violento che ha coinvolto diversi soggetti in un agguato armato. Durante l’intervento, sono stati esplosi colpi di pistola e sono state usate mazze da baseball, portando a un giovane ferito durante una fuga tra i quartieri centrali del paese. Il sindaco ha commentato l’accaduto affermando che il territorio non può essere considerato terra di conquista. La situazione resta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la notte di violenza che ha sconvolto Orta di Atella, con un giovane ferito al termine di una fuga disperata tra spari e aggressioni con mazze da baseball nel pieno centro cittadino, arriva la dura presa di posizione del sindaco Antonino Santillo.Il primo cittadino ha commentato con parole. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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