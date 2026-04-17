I Carabinieri hanno condotto un'operazione tra Grumo Nevano e Orta di Atella, durante la quale sono stati sequestrati decine di dosi di cocaina e crack. In questa occasione sono stati arrestati due uomini già noti alle forze dell’ordine. L’intervento si è concluso con il fermo di entrambi e il sequestro della sostanza stupefacente.

Blitz dei Carabinieri tra Grumo Nevano e Orta di Atella: sequestrate decine di dosi di cocaina e crack, arrestati due uomini noti alle forze dell’ordine. Operazione antidroga dei Carabinieri tra Grumo Nevano e Orta di Atella, dove i militari hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A finire in manette sono F. D. P., 52 anni, e B. E., 31 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, impegnati in un servizio mirato di contrasto allo spaccio di droga. Il controllo su strada e il sequestro delle dosi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Droga tra Grumo Nevano e Orta di Atella: due arresti

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