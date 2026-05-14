Agguato shock giovane colpito dopo una fuga disperata Spari e mazze da baseball in pieno centro

Nella serata di mercoledì 13 maggio, nel centro di Orta di Atella, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto un giovane colpito da colpi di arma da fuoco dopo una fuga frenetica. Durante l'evento, si sono sentiti spari e sono state usate anche mazze da baseball, creando scompiglio tra i presenti. La situazione ha provocato momenti di panico tra residenti e commercianti nella zona centrale della città.

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