Terrore in un autobus al Vomero | un uomo accoltella una donna senza motivo VIDEO

Un uomo ha accoltellato una donna a bordo di un autobus in via Simone Martini, nel quartiere Vomero. L’aggressione è avvenuta senza apparente motivo e ha causato spavento tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La donna ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica.

I due non si conoscevano. Lei ora è fuori pericolo. I passeggeri hanno provato a salvarla. Intervento dei carabinieri. Lui ha detto che voleva attirare l'attenzione di Gratteri Tragedia sfiorata in serata al Vomero. Paura, sangue all’interno di un bus in via Simone Martini, al Vomero. Una donna è stata accoltellata da un uomo. I due non si conoscevano. Terrore tra i passeggeri che sono intervenuti per salvare la donna. L’aggressore è stato bloccato e ha rischiato il linciaggio. Decisivo l’intervento dei carabinieri del radiomobile che sono sopraggiunti e hanno arrestato l’aggressore. La donna è stata condotta al Cardarelli, in stato di coscienza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

