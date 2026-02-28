A Brescia, un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un altro uomo senza motivo e aver sputato addosso a un agente di polizia. Contestualmente, un cittadino somalo è stato fermato per spaccio e aggressione, con il permesso di soggiorno revocato e l’espulsione prevista al termine della detenzione. Le autorità hanno adottato misure dure nei confronti dei due soggetti.

Un cittadino somalo di 27 anni è stato arrestato a Brescia per spaccio di stupefacenti e aggressione a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato disposto dal Questore in seguito ai fatti avvenuti nei giorni scorsi presso il Piazzale della Stazione Ferroviaria, dove l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato sorpreso in stato di agitazione e trovato in possesso di 20 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri. L’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, con il supporto dei militari dell’Esercito impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Brescia, 27enne aggredisce un uomo senza motivo e sputa addosso alla polizia: pugno di ferro del questore

